Doncici kaksikduublist võiduks ei piisanud

Timberwolvesi eest jõudis kahekohalise punktisummani koguni seitse mängijat. Parimana tõi Karl-Anthony Towns 20 punkti ja võttis üheksa lauapalli, Jordan McLaughlin ja D'Angelo Russell panustasid vastavalt 16 ja 15 punktiga. Kaotajate poolel tegi hea esituse Luka Doncic, kes viskas üleplatsimehena 24 punkti, haaras 10 lauapalli ja jagas kaheksa korvisöötu.

Timberwolves (43-32) hoiab läänekonverentsis seitsmendat kohta, Mavericks (45-29) on kahe koha võrra kõrgemal viiendal positsioonil.

New York Knicks võitles võõrsil välja 17-punktilisest kaotusseisust, et alistada idakonverentsi liider Miami Heat 111:103. Knicksi kangelaseks kerkis Immanuel Quickley, kes viskas viimasel veerandajal 20 punkti ning lõpetas kohtumise võitjate resultatiivseima mängijana (23 punkti). RJ Barrett tõi Knicksile 18 punkti ja Obi Toppen 15 punkti. Heati parimana viskas Jimmy Butler 30 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis seitse korvisöötu.

Heat (47-27) jätkab idakonverentsi liidrina, Knicks (32-42) paikneb 11. kohal.

The @nyknicks were down 17 points before Immanuel Quickley erupted for 20 points in Q4 to lead the Knicks to the comeback victory! #NewYorkForever@IQ_GodSon: 23 PTS, 2 STL pic.twitter.com/J1apopPzeR