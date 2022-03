Egiptus võttis Senegali vastu revanši, Alžeeria ja Tuneesia olid võidukad

Kui Aafrika rahvuste karikaturniiri finaalis väravaid ei löödud ja Senegal võitis karika penaltitega, siis reedel avati väravaarve juba neljandal minutil. Egiptus pääses kontrarünnakule ja Mohamed Salah latti tabanud pealelöök läks Saliou Cisse puutest omaenda väravasse, vahendab Soccernet.

1:0 võidu teenisid ka Alžeeria ja Tuneesia, kes suutsid võõrsil alistada vastavalt Kameruni ja Mali. Alžeeria ainsa värava eest hoolitses Islam Sliman, Tuneesiale tõi võidu Moussa Sissako omavärav.

Viiki lepiti kahes kohtumises: nii Kongo DV ja Maroko kui ka Ghana ja Nigeeria jätsid otsustavad väravad duelli teisse vaatusesse. Kongo läks Yoane Wissa väravast 12. minutil juhtima, ent 76. minutil lõi viigivärava Tarik Tissoudali. Ghana ja Nigeeria leppisid 0:0 viigiga.

Kordusmängud peetakse järgmise nädala teisipäeval, 29. märtsil. Iga duelli võitja teenib endale MM-i pileti. 2018. aastal esindasid Aafrikat Egiptus, Maroko, Nigeeria, Senegal ja Tuneesia.

Tulemused:

