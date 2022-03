Kalev Ermits: nägin ära, et päris medalite peale ei hakka ma sõitma

Põltsamaa kevadises päiksepaistes toimunud meeleolukas suusavõistlus tõi kokku kohalikud noored ja erinevate talispordialade Eesti paremad. Samuti endised tipud. Teise seas lõid kaasa laske- ja murdmaasuusakoondislased, aga ka Indrek Tobreluts ja Anti Saarepuu. Kuningamäele sattusid neist paljud seejuures esimest korda. Kunstlumerada on keskus pakkunud seitse aastat.

"Kõige tähtsam on vast see, et meil on plaanis ka siia teha lasketiir. 16-kohaline lasketiir," lausus Kuningamäe rajameister Indrek Eensalu ERR-ile. "Eskiisprojekt on olemas. Praegu toimetatakse detailplaneeringuga. Nii et me loodame, et mõne aasta pärast on meil siin olemas ka laskesuusa väike staadion."

Anti Saarepuu, Haanja puhke- ja spordikeskuse juht: "Juba teist aastat, mis mulle kohe silma jäi: mida me veel täna Haanjas ei ole suutnud teha, ülesuve lumi on juba saepuru all. Sellega see väike Kuningamägi on, ütleme nii, et Haanjast sammu võrra eespool. See jäi kohe silma."

Kuningamäel teist korda, kuid seejuures mitmeaastase pausi järel peetud suusatibude ja tippude teatesprindi võitis selge vahega laskesuusataja Kalev Ermitsa kolmeliikmeline võistkond. Ermits teatas hiljuti, et lõpetab tegevsportlase karjääri. See tegi väikesest võistlusest omamoodi tähendusrikka sündmuse.

"Võib-olla enda potentsiaali ma küll ei saavutanud, täielikku, natuke jäi kindlasti minna. Aga nägin ära, et päris medalite peale, kirkamate kohtade peale ma ei hakka sõitma. Ja tundsin ka, et olen piisavalt punnitanud. Praegu meestest tuleb noori peale ka. Kolm stardikohta on ka - siis on aeg minul eest ära liikuda," sõnas Ermits.

"16 aastat tagasi läksin laskesuusatrenni. Põhimõtteliselt kõik minu tuttavad ja sõbrad ongi sellest ringkonnast tulnud. Ma olen saanud endale siit elukaaslase, tulevase abikaasa. Ma olen saanud kolmel olümpial käia. Väga vinge aeg on olnud."

Nädalavahetusel lööb Ermits kaasa veel Haanjas toimuvatel laskesuusatamise Eesti meistrivõistlustel.