Manchester United soovib Fernandesega sõlmida uue viieaastase lepingu

Portugali jalgpallur Bruno Fernandes on lähedal Manchester Unitediga uue viieaastase lepingu sõlmimisele, 27-aastasel mängijal on praegusest lepingust jäänud veel kolm aastat.

Poolkaitsjal on alates 2020. aastal Lissaboni Sportingust 47 miljoni naela eest saabumisel olnud selline mõju, et United soovib tema viibimist pikendada. Praeguse koondisepausi ajal tõenäoliselt otsuse kohta ei teatata.

Eeldusel, et tehing sõlmitakse ootuspäraselt, on see suur tõuge Unitedile. Klubi on viis hooaega ilma karikateta, neil ei ole tagatud kohta järgmise hooaja Meistrite liigas ning otsus pole tehtud ka uue peatreeneri osas.

Kuigi Fernandese vorm on langenud pärast seda, kui ta võitis 2020. aastal neli Inglismaa kõrgliiga kuu parima mängija auhinda, peetakse teda Unitedi tuleviku lahutamatuks osaks. Eriti hetkel, kus klubi paljude vanemate mängijate suhtes valitseb ebakindlus.