TalTech/NORDAID alistas finaali avamängus Tallinna Ülikooli

TalTechi parim mängija oli Annika Köster, kes tegi tööd nii kaitses kui rünnakul. Kokku teenis ta tiimile 20 punkti ning sai kirja 14 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu. "Mulle meeldis, et mängisime kiirelt ja agressiivselt, mis hakkas pihta kaitsest," lausus Köster. "Kohati tegime rumalaid pallikaotusi, aga nii noore võistkonna puhul on see normaalne. Agressiivsus on meie mängu võti. Tahame mängida kiirelt, mistõttu teeme päris palju raskeid viskeid ja visketabavus pole kohati olnud hea. Kui oleme kannatlikud, siis leiame paremaid viskekohti. Täna tabasime päris hästi," vahendas Basket.ee.

21 punkti tõi tiimile Sofia Kosareva, kes andis ka viis resultatiivset söötu. Marie Anette Sepa arvele jäid 13 punkti, seitse lauapalli ja neli resultatiivset söötu.

Tallinna Ülikooli kasuks teenis Merike Anderson 15 punkti ja kuus resultatiivset söötu, Jane Svilberg 13 punkti ning Laina Mesila-Kaarmann 12 punkti ja 15 lauapalli.

Finaalseeria teine mäng toimub pühapäeval, 27. märtsil kell 13.00 Tallinna Ülikooli kodusaalis. Meistritiitli võitmiseks on vaja teenida kolm võitu.