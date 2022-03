CAS kehtestas endise Vene laskesuusataja suhtes sanktsioonid

CAS tegi kindlaks, et Glazõrina pani toime antidopingureeglite rikkumise. Kõik võistlustulemused, mille Glazõrina saavutas ajavahemikus 19. september 2013 kuni 18. detsember 2013, on diskvalifitseeritud. Selle tagajärjel kaotatakse kõik sportlase medalid, punktid ning auhinnad.

"Isegi ajalooliste juhtumite puhul uurime kõiki võimalikke rikkumisi. Need, kes vastutavad meie spordi aususe kahjustamise eest, antakse kohtu ette," teatas BIU.

Glazõrina kandis keelatud ainete kasutamise eest kaheaastast karistust ka perioodil 10. veebruar 2018 kuni 9. veebruar 2020.

The Biathlon Integrity Unit (BIU) announced today that the CAS has issued sanctions against former Russian athlete Ekaterina Glazyrina.



CAS determined that Ms Glazyrina committed an anti-doping rule violation.



