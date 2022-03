Nädalavahetusel tõmmatakse joon alla talvisele murdmaasuusatamise hooajale

"Ehkki kevad murrab jõudsalt peale, on Eestimaal kohti, kus talv ei kavatse suusasõprade rõõmuks veel niipea lõppeda. Eriti suur rõõm on korraldada hooaja viimased võistlused lumisel Alutagusel, kus viimastel talvedel pole lumepuuduse või Covid reeglite tõttu õnnestunud noortesarja ega Eesti meistrivõistlusi korraldada. Nii Alexela noortesarja kui ka Eesti meistrivõistluste varasemad etapid on olnud väga populaarsed, mistõttu ootame suurt osavõttu ka sel nädalavahetusel," ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

Laupäeval, Alexela noorte suusarja viimasel etapil toimuvad ühisstardist vabatehnika sõidud kaheksas eri vanuseklassis. Kõige nooremate distantsi pikkus on kolm ja kõige vanematel 20 kilomeetrit. Hoolimata Covidi mõjudest on sarja selle hooaja igal etapil osalenud keskmiselt üle 300 noore suusataja.

Pühapäeval toimuvad samas Eesti meistrivõistlused klassika sprinditeadetes vanuseklassidele MN-18, MN-20 ja MN. Sprinditeates osalevad kaheliikmelised teatevõistkonnad, kes sõidavad vaheldumisi 1,2 km (naised) ja 1,4 km (mehed) pikkustel ringidel kokku kuus ringi.

Võistlus algab laupäeval kell 11.00 ning pühapäeval kell 10.30 hommikul.