Ventspilsi alistanud Tartu Ülikool tagas viimasena koha kaheksa parema seas

Mängu avapoolaeg kulges võrdsete heitluses, avaveerand lõppes 22:22 viigiseisus. Kuigi Ventspils pääses teise veerandi keskel kuue punktiga ette, tegi Tartu selle peale 14:1 spurdi ja haaras mänguohjad enda kätte. Tartu poolel oli pidurdamatus hoos ameeriklane Braxton Huggins, kes tabas poolajaga viis kaugviset ja kogus 22 punkti. Tartu võitis avapoolaja 49:41.

Teisel poolajal kodumeeskond enam kätte võidetud edu käest ei andnud. Järjepanu aitas edu suurendada Emmanuel Wembi hea tegutsemine ja Edmunds Elksnise korvid. Kolmanda veerandi lõpuks oli Tartu eduseis 64:52.

Viimasel veerandil ei suutnud Ventspils kuidagi mängupilti muudatust tuua ning lõpuvile kõlades olid Tartu võidunumbrid 83:63. Ühtlasi oli see tartlastele nädala jooksul teine võit Läti suurklubi üle, sest nädalavahetusel alistati võõrsil liiga liider Riia VEF.

Tartu resultatiivseimana viskas Braxton Higgins 31 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja lõpetas mängu efektiivsusnäitajaga 31. Emmanuel Wembi tegi kaksikduubli (20 punkti ja 11 lauapalli) ja Edmunds Elksnis panustas 10 punktiga.

Ventspilsi parim oli meeskonna kapten Kristaps Mediss 14 punkti ja kuue korvisööduga. Guntis Sipolins viskas 12 punkti ja kogus kuus lauapalli, Aurimas Majauskas lisas 10 punkti.

Tartu meeskonna peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul täitsid mängijad plaani oodatust pareminigi. "Võita on alati hea, selliselt võita on veel topeltemotsioon. Mehed jälgisid täna mänguplaani isegi paremini kui me treeneritena ootasime. Suutsime kaitses hästi mängida ja lauavõitlust kontrollida. Leidsime hea mängurütmi, tegime rünnakul häid läbiminekuid ja kallutasime sellega mängu enda kasuks. Võtame asju päev korraga, valmistume igaks mänguks võimalikult hästi ette ja püüame ka protsessi nautida," sõnas Mazurs

Nädala jooksul kahe Läti suure alistamise kohta ütles Mazurs, et kasuks tuleb hea informeeritus. "Läti võistkondade alistamiseks aitab kindlasti kaasa see, et mul on hea ülevaade sealsetest mängijatest ja taktikast. Igal võistkonnal on oma eripärad ja me peame suutma nendega kohaneda. Play-offis tuleb meile vastu Riia VEF ja nad on kindlasti favoriidid, aga võtame asja mängu kaupa ja kunagi ei tea, mis juhtuda võib," ütles Mazurs pärast mängu.

Võiduga kindlustas Tartu meeskond koha kaheksa parema hulgas ning veerandfinaalis tuleb vastu põhiturniiri võitja Riia VEF. Kahe võiduni peetava veerandfinaalseeriaga tehakse algust juba järgmisel nädalal, kui teisipäeval, 29. märtsil kohtutakse Riias.