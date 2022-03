Lumelaudur Lissel Raun saavutas noorte olümpiafestivalil taas neljanda koha

Raun teenis pargisõidu finaalis 69,50 punkti, kvalifikatsioonis oli tema tulemus veidi parem: 77,75 punkti. Treeneri Ranno Maasikmetsa sõnul hoidis Raun end veidi tagasi.

"Täna hommikul toimunud pargisõidu kvalifikatsioonis kukkus Lissel teisel laskumisel. Igaks juhuks lasime koondise arstil teda üle vaadata ning ta andis finaalvõistluseks rohelise tule. Finaalis olid jäisemad võistlusolud kui hommikul, oli kõva vastutuul ning oli keeruline oma parimat sooritust näidata," ütles Maasikmets. Rauni ootab nüüd ees World Rookie Tour finaal Austrias Kaprunis.

Neljandal võistluspäeval avas Eesti medaliarve Arlet Levandi, kes võitis poiste üksiksõidus kuldmedali. Marianne Must teenis naiste üksiksõidu vabakavas 82,06 punkti ning sai kahe kava kokkuvõttes 120,08 punktiga 17. koha.

Murdmaasuusatajatest ei pääsenud vabatehnikasprindi kvalifikatsioonist edasi ükski Eesti suusataja. Kõige napimalt jäi edasipääsust puudu Holger Altmäel, kes kaotas viimasena edasi pääsenud itaallasele Alex Serafinile 0,05 sekundiga.

Laskesuusatamise tavadistantsil olid Eesti noored hädas laskmisega. Kõige paremat lasketäpsust näitas Eliisabet Bremann, kes sai kahe trahviringi juures 44. koha (38.31,2).

Reedel pannakse olümpiafestivalile punkt. Võistlustules on mäesuusataja Laur Mägi, kes on hommikul stardis paralleelslaalomis, laskesuusatamise segateates on stardis Eliisabet Bremann, Laura Lobjakas, Henri Kesa ja Karl Rasmus Tiislär ning murdmaasuusatamise segateates lähevad rajale Õnnela Rodendau, Eliisabet Kool, Holger Altmäe ja Olle Ilmar Jaama.