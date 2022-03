Eesti parimad triatleedid alustavad uut hooaega Portugalis

Pika ajalooga Algarve rannikul asuvas Quarteira linnas tuleb Euroopa parimatel triatleetidel esmalt ujuda 1500 meetrit, seejärel rattaga sõita 40 kilomeetrit ning lõpuks joosta 10 kilomeetrit. Eliitklassi naiste konkurentsis stardib laupäeval Kaidi Kivioja ning eliitklassi meeste seas Henry Räppo. Päev hiljem asub Euroopa juuniorite karikaetapil võistlustulle Mari Mai Ruus.

"Minu ettevalmistus hooajaks on läinud päris hästi. Olin sel talvel tavalisest pikemalt Eestis ja tegelesin oma ujumisega Tartus koos treener Kaja Haljastega. Olen kindlasti teinud suure edasimineku ja see on väga positiivne," rääkis Kivioja enne esimest võistlust. "Jaanuari teises pooles tulin tagasi Portugali Monte Gordosse, kus jätkasin treeninguid oma treeninggrupiga ja kõik on läinud plaanipäraselt. See on juba mu neljas aasta Monte Gordos ning alati saab kindel olla, et siin on treenimiseks head tingimused ja võimalused."

"Quarteira on siit ainult 50 minuti autosõidu kaugusel ehk see on nagu koduvõistlus," jätkas Kivioja. "Hooaja esimese võistluse eel on alati natuke teadmatust ja võistluse eesmärk ongi rohkem aru saada, kus kohas vorm on ja millega peab veel tööd tegema. Muidugi lähen endast maksimumi andma, aga ma ei tahaks ootuseid väga kõrgele seada. Tahaksin väga realiseerida oma ujumise edasiminekut ka võistlustel, aga ma tean, et Quarteira ujumine, kus on tavaliselt suured lained ja rasked tingimused, teeb selle keerulisemaks."

Ka Räppo kirjeldab hooajaks ettevalmistuse perioodi sõnaga edukas. "Käisin talveperioodil kahes välislaagris, Portugalis ja Hispaanias. Kummagi laagri jooksul suuri tagasilööke ei esinenud ja julgen väita, et kõik treeningud õnnestusid. Suurem osa ajast olen üksi treeninud, Benidormis oli põhiliseks kaaslaseks Kevin Vabaorg," ütles Räppo.

"Quarteira võistluse eesmärgiks on eelkõige üritada parandada eelmise aasta vigu ning teha sooritus, milleks tõeliselt võimeline olen. Eelmisel aastal ei suutnud oma vormi realiseerida, kuid nüüd olen näljasem ja enesekindlam. Kuna tase on peaaegu igal World Triathlon võistlusel kõva, siis on pea kõik stardinimekirjas olevad sportlased võimelised tugevalt võistlema," rääkis Räppo.

"Stardis on mitmeid olümpial käinud ning MK-sarja pjedestaali külastanud sportlased, siis päris esimese järgu staare kohal ei ole. Väga palju on minu vanuseid ja veidi vanemaid või nooremaid triatleete. Vormi kohta ei oska täpselt öelda, sest ei ole talve jooksul veel kordagi võistelnud, ent treeningutest on näha arengut ja loodan, et see kajastub ka laupäeval," lisas Räppo.

Räppo treener Margus Tamm kinnitas mullu parimaks meestriatleediks pälvitud sportlase mõtteid. "Vigastused ja haigused pole treenimist seganud. Kõige suurem küsimus on, kuidas laagri treeningutest välja tullakse ja puhatakse."

"Hetkel tundub, et taastumine on kontrolli all, aga lõplik tõde selgub ikkagi võistluspäeval. Õunte pealt on keeruline tulemust ennustada. Kõige olulisem on pigem, et sportlane suudaks antud päeval endast hetke maksimumi välja pigistada," ütles Tamm, kellega veebruaris-märtsis oli Hispaanias treeninglaagris lisaks Räppole veel 14-15 saavutussportlast.

"Minu jaoks on oluline, et nad sai treeninglaagrist uusi mõtteid ka eluliselt või vahetusalasid silmas pidades. Tähtis on, et sportlased oleksid rahul ka selliste asjadega. Loodan, et nad võtsid enda jaoks laagrist kaasa kõik positiivse," lisas Tamm.

Mari Mai Ruus soovib Quarteiras peamiselt vormi kontrollida, sest hooaja ettevalmistus on sujunud kenasti. "Olen saanud käia välismaal laagris ning suuremaid takistusi pole treeningutel esinenud. Suuri eesmärke enne esimest võistlust seadma ei hakkakski," ütles Ruus.