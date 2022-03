Jalgpalli maailmameister visati Türgi tippklubi koosseisust välja

"Meie esinduskoondise mängijad Mesut Özil ja Ozan Tufan arvati meeskonnast välja," teatas Fenerbahce lakooniliselt ühismeedia vahendusel. Fenerbahce eitas Türgi meedias levinud teooriat, et mängijad visati koosseisust välja seetõttu, et nad ei suuda mängijatele palka maksta. "Kuulujutud, et Mesut Özil enam ei mängi, kuna klubi pole talle palka maksnud, ei vasta tõele."

Fenerbahce president Ali Koc ütles mullu novembris, et Özil on klubis õnnetu. "Mesut on õnnetu, sest ta ei mängi regulaarselt. Ta peab keskenduma rohkem oma mängule ja vähem oma äriplaanidele. Ta peab Fenerbahce edusse võimalikult palju panustama," ütles Koc, vahendab Eurosport.

Endine Londoni Arsenali ja Madridi Reali poolkaitsja Özil liitus Fenerbahcega 2021. aasta jaanuaris ja on esindusmeeskonna kapten. 27-aastane Ozan Tufan on Fenerbahce ridadesse kuulunud alates 2015. aastast ning on 65 korral esindanud Türgi rahvuskoondist.