Venemaa tippmaletaja ootab rahvusvaheliselt alaliidult vabandust

32-aastane Karjakin avaldas Venemaa vägedele toetust juba veebruari lõpus, mispeale viis FIDE juhtunu alaliidu eetika- ja distsiplinaarkomisjoni ette. Nädala alguses otsustas FIDE määrata Karjakinile kuue kuu pikkuse võistluskeelu kõikidelt FIDE egiidi all toimuvatelt turniiridelt.

"Ma olen väga pettunud, kuid teisest küljest ma natukene ootasin, et see juhtuks. Minu keeld kestab ainult kuus kuud, aga mul on raske leppida sellega, et minu mängukeeld langeb kokku suvel toimuva MM-turniiriga. Mul on nüüd 21 päeva aega, et esitada apellatsioon. Pean seda võitlust kuni lõpuni ja annan endast parima, et MM-ile pääseda," rääkis Karjakin, vahendab TASS.

"Ootan FIDE-lt vähemalt vabandust, aga halvimal juhul nõuan ka kompensatsiooni. Minu olukord on väga sarnane sellele, mis juhtus paraolümplastega, kellel ei lubatud võistelda ainult sellepärast, et nad on venelased."

Karjakin käis ka välja mõtte luua uus rahvusvaheline alaliit. "Kuidas oleks, kui looksime uue rahvusvahelise alaliidu? Ma olen selle mõtte eest toetust saanud paarilt suurelt nimelt, keda ma hetkel nimetama ei hakka. Mõte on selles, et konkurents oleks terve ja sportlased saaksid alati võistlusel osaleda, olenema oma poliitilisest positsioonist, sest sport ja poliitika ei käi kokku. Näiteks poksis on viis rahvusvahelist föderatsiooni, aga males ainult üks."