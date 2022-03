Lennumäel kukkunud sloveen toimetati haiglasse

Äsja 20-aastaseks saanud Jeglic kaotas õhus olles hüppe üle kontrolli ja prantsatas mäenõlvale, kust libises edasi oru põhja. Jeglic oli kohaliku meedia teatel pärast õnnetust teadvusel, kuid toimetati täiendavateks uuringuteks haiglasse. Rasketest vigastustest ta siiski pääses.

Nie wiem co robi większe wrażenie: te zdjęcie, czy fakt że widoczny na nim Timotej Jeglič wyłącznie się poobijał. #planica2022 #skijumpingfamily #skokoholicy pic.twitter.com/ugjppqwjqh — Barti (@BartiDSJ) March 23, 2022

Sloveeni õnnetus sarnanes sellele, mille pidi mullu samas kohas üle elama norralane Daniel-Andre Tande, kes ei saanud pärast intsidenti iseseisvalt hingata, oli mõnda aega koomas ja käis rangluuoperatsioonil.

Kuigi Tande on tänaseks paranenud ja võistleb jälle, siis Planica hüppemäge peetakse võrreldes teiste lennumägedega ohtlikumaks, kuna hüppajad kerkivad kõrgele suusanõlva kohale. Võimalik, et tulevikus tehakse hüppepaiga juures muudatusi.

Rahvusvahelise suusaliidu võistlusdirektori Sandro Pertile sõnul on plaan hüppamist Planicas turvalisemaks muuta. "See, mis juhtus Tandega, on andnud meile võimaluse sisekaemuseks," lausus Pertile tänavusel lennumäe MM-il Vikersundis väljaandele Nettavisen.

Ta usub, et just Vikersundi mägi on hea näide turvalisest hüppepaigast. "Sportlastel on šanss hüpata 240 meetrit, aga samal ajal ei lenda nad eriti kõrgele," tähendas võistlusdirektor.

Neljapäevale on planeeritud Planica MK-etapi kvalifikatsioon, mis aga lükati probleemide tõttu hoovõturajal mõne tunni võrra edasi. Teiste seas võtavad osa ka Artti Aigro ja Kevin Maltsev.