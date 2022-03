Inglismaa koondise endine väravakütt lõpetas 39-aastaselt mängimise

Alles jaanuaris Inglismaa tugevuselt kolmandas liigas mängiva Sunderlandiga lepingu sõlminud Defoe jõudis pidada 762 klubimängu ja lüüa 304 väravat, täiskasvanute koondises jäi tema arvele 57 kohtumist ja 20 väravat.

"See on olnud tõesti raske otsus," teatas Defoe. "Ma tegin oma profidebüüdi 1999. aastal 17 aasta vanuselt ja tunnen nüüd, et aeg on eemale astuda."

Defoe esindas karjääri jooksul Premier League'i klubisid West Ham United, Tottenham Hotspur, Portsmouth, Sunderland ja Bournemouth. Enne Sunderlandiga liitumist veetis ta viimased hooajal Šotimaa tippklubis Glasgow Rangers.

Premier League'is kogunes tal aastatel jooksul 162 väravat, mis on alates 1992/1993 hooajast käivitunud liiga kõigi aegade üheksas näitaja. Aastate jooksul pidas ta liigas 496 kohtumist, mis on vastavas tabelis 15. näit.

Lisaks jalgpallile kogus Defoe kodumaal kuulsust ka sõpruse eest vähihaige Sunderlandi fänni Bradley Loweryga, kes suri 2017. aastal kuue aasta vanuselt. Oma tegevuse eest Jermain Defoe fondis sai mängija 2018. aastal ka riikliku teenetemärgi.