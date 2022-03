Venemaa ootamatu käik: soovitakse korraldada jalgpalli EM-finaalturniiri

Seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse on nii Venemaa rahvuskoondised kui ka klubid kõikidest UEFA ja FIFA sarjadest kõrvaldatud ning EM-finaalturniiri korraldusõiguse saamine on selles valguses praktiliselt võimatu.

Sellest hoolimata ilmutasid 2018. aastal MM-finaalturniiri korraldanud venelased huvi. "Me peaks kasutama võimalust EM-finaalturniiri võõrustada," vahendas Matš TV sealse jalgpalliliidu presidendi Aleksandr Djukovi sõnu.

"See saaks toimuma meie MM-finaalturniiri staadionitel. Oleme taristu välja arendanud. Me mõistame, et meie šanss on minimaalne, aga peame seda kasutama. Meil on õigus pakkumine teha, see võimalus on vaba."

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) peaks tegema kandidaadid teatavaks 5. aprillil, kuid Venemaa soovist kuuldes anti teada, et organisatsiooni täitevkomitee võib selle vastu võtta kasutusele ennetavad meetmed. Kuigi seda otsesõnu välja ei öeldud, siis üks võimalus on Venemaa jalgpalliliidu liikmelisuse peatamine.

2028. ja 2032. aasta EM-finaalturniiri võõrustaja valitakse alles järgmise aasta septembris. Hetkeseisuga on peafavoriit esimesele turniirile Suurbritannia alaliitude ja Iirimaa ühiskandidatuur, kuid huvi on avaldanud ka Türgi. 2032. aasta turniiri korraldamist ennustatakse Itaaliale.