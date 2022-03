Sõja eest põgenenud Ukraina uisupaar jätab võistluse pooleli

Holitšenko ja Darenski said lühikavas 44,95 punkti, mis andis neile 14 paari konkurentsis 13. koha. Võistlustele olid ukrainlased jõudnud läbi suurte raskuste, sest eelnevalt tuli neil põgeneda sõja eest ja Prantsusmaal polnud neil enam ettevalmistusteks palju aega.

"Me tahame kõiki suure toetuse eest tänada," lausus loobumisest teatanud Darenski. "Kohal oli palju Ukraina lippe ja kuulsime palju aplause, see tegi uisutamise lihtsamaks."

Reis Ukraina linnast Dniprost Prantsusmaale kestis läbi Euroopa kuus päeva. Kahel päeval said nad treenida Poola linnas Torunis, aga neist ühel treeneri abita.

Lühikavas muudeti sõjasündmuste valguses muusikat ja uisutati Ukraina muusika saatel. "Me muutsime muusikat, tahtsime kasutada Ukraina muusikat, et oma inimesi ergutada," selgitas Darenski.

"Dnipros ei ole Venemaa armeed, aga õhurünnakud ja pommitamised toimuvad iga päev. Minu isa ja paljud sõbrad on praegu [Ukraina] armee teenistuses."

Holitšenko lisas: "Minu kogu perekond on Kiievis ja seal plahvatavad pommid iga päev. Eile [üleeile, teisipäeval] ei saanud nad kogu päeva majast välja."

Darenski sõnul tähendas neile MM-il võistlemine siiski palju. "Me tahame näidata, et Ukraina sportlased – ükskõik, millisel alal – on võitlemas ja me oleme tugevad. Me võitleme oma riigi eest. Ukraina võidab ja me võitleme lõpuni."

Tänavustel Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas said Holitšenko - Darenski 15. koha.