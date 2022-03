USA võitis 43-aastase vaheaja järel MM-il paarissõidus kulla

Knierim ja Frazier teenisid vabakava eest kohtunikelt 144,21 punkti ning kahe kava kokkuvõttes 221,09 punkti. "Ma poleks kunagi arvanud, et see saab teoks. Imeline tunne. See on parim lõpp, mis ühel hooajal saab olla," ütles Frazier pärast võistlust.

Hõbemedali võitis Jaapani paar Riku Miura ja Ryuichi Kihara, kes mullu lõpetasid MM-i kümnendal kohal. Jaapanlased said kohtunikelt vabakavas 127,97 punkti ja kokkuvõttes 199,55 punkti.

Pronksmedali pälvisid kanadalased Vanessa James ja Eric Radford 197,32 punktiga. Kanada paari jaoks oli see esimene ühiselt võidetud tiitlivõistluste medal. Radford tuli eelmise partneri Meagan Duhameliga kahel korral maailmameistriks, James võitis koos prantslase Morgan Cipres'ga 2018. aasta MM-il pronksmedali.

Lühikava järel teist kohta hoidnud ameeriklased Ashley Cain-Gribble ja Timothy LeDuc pidid võistluse katkestama, kuna Cain-Gribble kukkus õnnetul kombel peaga vastu jääd.

Esimesena jäid medalita grusiinid Karina Safina ja Luka Berulava (191,74). Viienda koha saavutasid sakslased Minerva Fabienne Hase ja Nolan Seegert (189,61).

Enne võistlust:

Lühikava kaks kõrgemat kohta hõivasid vabakava eel USA paarid Alexa Knierim - Brandon Frazier ja Ashley Cain-Gribble - Timothy Leduc.

Venemaa iluuisutajad MM-ile ei pääsenud, Eesti selles distsipliinis esindatud ei ole.