VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis heitleb Rahvuste liigas Küprosega

Eesti jalgpallikoondise märtsikuised mängud otsustavad, kas jäädakse püsima C-tasemele või kukutakse järgmiseks korraks astme võrra allapoole ehk D-tasemele.

"Peame leidma üles sellesama energia, mis meil oli eelmisel aastal, tegema samamoodi õigeid asju, mis me tegime eelmisel aastal," lausus ründaja Rauno Sappinen mängueelsel pressikonverentsil.

"Samamoodi endasse uskuma, mängima julgelt, ründavalt, mitte ära unustama kaitset ja väga hea on mängida esimest mängu kodus A. Le Coq Arenal, et anda aastale kohe hea algus."

Peatreener Thomas Häberli iseloomustas vastast järgnevalt: "Neil on väga emotsionaalne meeskond, heade individuaalsete oskustega. Head ründajad, füüsiliselt tugevad keskväljamehed, pikad kaitsjad. Keeruline vastane, mul on hea meel, et saame nendega kaks korda mängida."

Mõlemad meeskonnad avalikustasid mängupäeval 23-liikmelised koosseisud. Eesti koondises olevates mängijatest ei kuulu nimekirja Michael Lilander. Bogdan Vaštšuk ja Artur Pikk on haigestunud ja praegu ei liitu, kuid nende lisandumine võib olla võimalik võõrsilmänguks, mis peetakse 29. märtsil Larnacas.

Mängu kohtunikebrigaad eeotsas kogenud William Collumiga tuleb Šotimaalt. Peakohtunik Collum on FIFA kategooria õigusemõistja olnud alates 2006. aastast ning on viimased kümme aastat kuulunud Euroopa kohtunike kõrgeimasse gruppi. Teda abistavad äärtel šotlased David McGeachie ja Francis Connor, neljanda kohtunikuna on ametis Nicholas Walsh. Videokohtunikena tegutsevad inglased Darren England ja Lee Betts.

Eesti koondise koosseis mänguks Küprosega

Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Paide Linnameeskond 46/0

12 Marko Meerits (26.04.1992) – Nõmme Kalju FC 13/0

22 Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 10/0

Kaitsjad

15 Ragnar Klavan (30.10.1985) – Paide Linnameeskond 127/3

7 Sander Puri (07.05.1988) – Tartu JK Tammeka 88/4

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 75/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora (laenul Poltava Vorsklast, UKR) 46/3

2 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 11/0

3 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

6 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 137/25

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 93/14

8 Henri Anier (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 77/17

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 50/1

17 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Piast Gliwice (POL) 43/8

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 39/8

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 18/0

9 Erik Sorga (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 15/4

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE) 15/0

21 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 13/1

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 12/0

19 Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 8/0

13 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 5/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Mänedžer: Miko Pupart

Küprose koondise koosseis mänguks Eestiga

Väravavahid

22 Neofytos Michael (16.12.1993) – APOEL FC 10/0

1 Ioakeim Toumbas (19.02.1999) – AEK Larnaca 0/0

12 Andreas Christodoulou (26.03.1997) – Ethnikos Achnas 0/0

Kaitsjad

9 Dimitris Christofi (28.09.1988) – Anorthosis Famagusta 61/8

4 Nicholas Ioannou (10.11.1995) – Como (ITA) 33/2

3 Constantinos Soteriou (21.06.1996) – AEL Limassol 10/0

2 Stelios Andreou (24.07.2002) – Charleroi (BEL) 5/0

13 Nikolaos Panagiotou (12.05.2000) –AC Omonia 3/0

17 Dimitris Theodorou (10.09.1997) – APOEL FC 1/0

19 Evangelos Kyriacou (03.02.1994) – Olympiakos Nicosia 0/0

Poolkaitsjad

18 Kostakis Artymatas (15.04.1993) – Anorthosis Famagusta 55/1

11 Andreas Avraam (06.06.1987) – Anorthosis Famagusta 48/5

8 Charalampos Kyriakou (09.02.1995) – Apollon Limassol FC 44/0

20 Grigoris Kastanos (30.01.1998) – Salernitana (ITA) 43/3

15 Fotios Papoulis (22.01.1985) – AC Omonia 24/3

23 Ioannis Pittas (10.07.1996) – Apollon Limassol FC 22/1

21 Marinos Tzionis (06.07.2001) – Sporting Kansas City (USA) 13/0

7 Minas Antoniou (22.02.1994) – AEL Limassol 11/0

6 Alexander Gogic (13.04.1994) – Mirren FC (SCO) 8/0

5 Charalampos Charalampus (04.04.2002) –AC Omonia 0/0

16 Danilo Spoljaric (14.07.1999) – Apollon Limassol FC 0/0

Ründajad

14 Andronikos Kakoullis (03.05.2001) – AC Omonia 6/1

10 Pieros Sotiriou (13.01.1993) – Ludogorets Razgrad (BUL) 51/11

Peatreener: Nikos Kostenoglou