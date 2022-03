TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis heitleb Rahvuste liigas Küprosega

Eesti jalgpallikoondise märtsikuised mängud otsustavad, kas jäädakse püsima C-tasemele või kukutakse järgmiseks korraks astme võrra allapoole ehk D-tasemele.

"Peame leidma üles sellesama energia, mis meil oli eelmisel aastal, tegema samamoodi õigeid asju, mis me tegime eelmisel aastal," lausus ründaja Rauno Sappinen mängueelsel pressikonverentsil.

"Samamoodi endasse uskuma, mängima julgelt, ründavalt, mitte ära unustama kaitset ja väga hea on mängida esimest mängu kodus A. Le Coq Arenal, et anda aastale kohe hea algus."

Peatreener Thomas Häberli iseloomustas vastast järgnevalt: "Neil on väga emotsionaalne meeskond, heade individuaalsete oskustega. Head ründajad, füüsiliselt tugevad keskväljamehed, pikad kaitsjad. Keeruline vastane, mul on hea meel, et saame nendega kaks korda mängida."