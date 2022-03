Null-kaks taga olnud Pärnu VK pääses finaali

Pärnu paremad olid Markus Uuskari 15, Bohdan Mazenko 13 ja Toms Svans 12 punktiga. TalTechile tõi Matej Šmidl 16, Kevin Saar 12 ja Rasmus Meius 11 punkti.

Pärnu oli kaotanud seeria kaks esimest kohtumist 2:3 ja 1:3, aga võitis seejärel kolm järgmist 3:0, 3:2 ja kolmapäeval siis 3:1.

"See on ikka väga magus. Ma sain seda eelmine aasta tunda - oli sarnane olukord. Olime kaks-null taga ja... väga hea tunne on!" lausus Uuskari ERR-ile.

"Esimesed kaks mängu, mis me kaotasime, mängisime päris kehvasti. Serv ei töötanud ja TTÜ ei mänginud ka oma kõige paremat mängu, kus kaotasid, aga serviga tõime täna päris palju ära."

Uuskari sõnul polnud aga ka kolmapäevane võit veel Pärnu maksimum. "Meil on igalt poolt juurde panna. Serviga on kindlasti kõvasti juurde panna ja ma arvan, et meil ei ole väga heast vastuvõtust rünnak. Seal tuleks kindlust saada."

Finaalivastane Tartu Bigbank oli oma vastasest Tallinna Selverist üle mängudega kolm-null.