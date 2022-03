Eesti meistriks nooleviskes tuli endine korvpallur Olaf Siigur

Endisest korvpallurist Olaf Siigurist sai Eesti meister noolemängus ehk dartsis. Tegemist on populaarsust koguva alaga, milles on võimalik teha ka korralikku rahvusvahelist karjääri.

205-sentimeetrine Siigur pääseb tänu oma pikkadele kätele märklauale palju lähemale ja arvataksegi, et kasv annab talle eelise.

"Minu arust ideaalne noolemängija pikkus on on seal 1.80-1.90 vahel. Ma olen võib-olla liiga pikk, aga eks näis, mis tulevik toob, kui kaugele ma sellega lähen," lausus Siigur ERR-ile. "Kas ta saab takistuseks või on pigemini plussiks? Pikad käed kindlasti aitavad, on vähem maad, mida visata, saad täpsemini korrigeerida ennast."

Eesti meistrina sihib Siigur nüüd ka suuremaid võistlusi. "Uus eesmärk ongi Nordic-Baltic Cupis, kus on kuus vooru - kõigist kuuest osa võtta. See on Läti Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani. Kõigist kuuest voorust tuled võitjana välja, saad automaatselt pileti kuskile Euroopa suuremale turniirile," jätkas Siigur.

Noolemängu mängitakse pubides ja nii käib selle juurde ka väike kogus alkoholi. Aga dopingu tarvitamine võistlustel on keelatud ja mõistagi on ka dopingukontroll.

"Suurvõistlustel on dopingukontrollid ka olemas. Eestis küll mitte," lausus 2019. aasta Eesti meister Andres Paal. "Aga Euroopa meistrivõistlustel ja ka maailmameistrivõistlustel, mis WDF-i all toimuvad, tehakse pistelist kontrolli."

"Igasugused antidepressandid, mis rahustavad, on keelatud. Alkohol ei ole keelatud. See on ka üks põhjus, miks darts ei ole saanud olümpiaalaks. Seal oli üks nõue, et õlu tuleb eemaldada."