Arlet Levandi hoiab noorte olümpiafestivalil lühikava järel esikohta

Iluuisutaja Arlet Levandi hoiab Euroopa noorte olümpiafestivalil poiste üksiksõidus lühikava järel esikohta. Levandi kogus lühikavas 70,55 punkti, tema edu Itaalia iluuisutaja Raffaele Francesco Zichi ees on 1,47 punkti.

"Võin öelda, et olen rahul. Sõit ja elemendid tulid välja. Muidugi mitte nii sähvakalt kui oleks võinud, aga puhas kava tähendab korralikku esitust. Homme on uus päev, siis saab jälle otsast alustada," ütles Levandi.

Noorte olümpiafestivalil võistleb Levandi esimest korda, kuid noorte olümpiamängude võistluskogemus on 16-aastasel iluuisutajal olemas. 2020. aastal sai ta Lausanne'is üksiksõidus 12. koha ja võitis võistkondliku kuldmedali.

"Kogemust on mul omajagu, aga eks see võistlusnärv ei lähe kunagi ära. See on alati minu juures. Tean, mida teha, et ennast õigesse seisundisse saada enne võistlust. Enne homset vabakava teen rahulikult kõik kooliasjad ära, see tõmbab ka pinged maha. Homme varakult trenni ning siis ongi ees juba võistlus," ütles Vanalinna Hariduskolleegiumis õppiv Levandi.

Poiste üksiksõidu vabakava algab neljapäeval kell 13.30. Arleti tänast sooritust saab vaadata siit.

Läbi aastate on Eesti noortekoondis võitnud talialade olümpiafestivalilt seitse medalit – Mihhail Selevko teenis 2019. aastal iluuisutamises hõbemedali, Kristo Siimer 2017. aastal laskesuusasprindis hõbemedali, laskesuusataja Tuuli Tomingas 2013. aastal pronksmedali, Viktor Romanenkov 2009. aastal iluuisutamises kuldmedali, Katrin Šmigun 1995. aastal hõbemedali ning Kristina Šmigun võitis 1993. aastal hõbe- ja pronksmedali.