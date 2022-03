Paf Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniir toimub Lätis

Läti Korvpalliliidu liigade juhi Kristaps Janicenoksi sõnul on Arena Riga üks parimaid kohti korvpallifestivaliks. "Arena Riga on mõlema riigi suurim hall ning see on sobivaim koht korvpallifestivaliks. Läti ja Eesti parimate võistkondade osalemine tagab sportliku intriigi ning vägal heal tasemel korvpalli. Meie korraldajatena tagame selle, et pealtvaatajatel on huvi ka siis, kui pall mängus ei ole," sõnas Janicenoks.

Veerandfinaalidesse on taganud tänase seisuga seitse meeskonda, nende seas neli Eesti klubi (BC Kalev/Cramo, TalTech/OPTIBET, KK Viimsi/Sportland, Pärnu Sadam). Kaheksandale kohale konkureerivad Avis Utilitas Rapla ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Põhiturniir lõpeb sel nädalal.

Finaalturniiri poolfinaalmängud toimuvad laupäeval, 9. aprillil kell 16.00 ja kell 19.00. Pühapäeval, 10. aprillil kell 14.00 algab pronksikohtumine ning kell 17.00 finaalmäng.

2019. aasta aprillis toimunud Eesti-Läti korvpalliliiga esimese hooaja finaalturniiril Tallinnas krooniti meistriks BK Ventspils. Hooajal 2019/2020 jäi finaalturniiri pandeemia tõttu ära. Möödunud aasta finaalturniiri toimus sarnaselt tänavusele aastale Riias ning siis krooniti meistriks BC Kalev/Cramo.