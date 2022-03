Tiitlikaitsja alistanud Hurricanes pani kaotusteseeriale punkti

Väravateta avaperioodi järel viis Hurricanesi teise veerandaja alguses juhtima Martin Necasi tabamus, kuid paar minutit hiljem viigistas Lightning Nicholas Pauli väravast.

Teise perioodi keskel viis Tony DeAngelo Hurricanesi taas juhtima ning kolmanda perioodi alguses suurendas kodumeeskonna eduseisu Sebastian Aho. Kohtumise lõppskoori vormistas minut enne mängu lõppu Alex Killorn.

90 punkti kogunud Hurricanes hoiab idakonverentsis teist kohta, sama palju punkte on ka esimesel kohal oleval Florida Panthersil, ent neil on üks mäng vähem peetud. Teise järjestikuse kaotuse saanud Lightning on 84 punktiga viiendal kohal.

Möödunud öö kõige suureskoorilisemas kohtumises alistas New Jersey Devils 7:4 tulemusega divisjonirivaali New York Rangersi. Esimesel perioodil läks Rangers Adam Foxi ja Mika Zibanejadi väravatest 2:0 juhtima, ent teisel perioodil viskas Devils viis vastuseta väravat.

Kolmanda perioodi alguses suutis Ryan Strome Rangersi eest ühe tagasi visata, ent peagi vastas kahe väravaga Devilsi ründaja Jack Hughes. Kohtumise viimase värava viskas kolmanda perioodi keskel Chris Kreider.

Rangers paikneb 85 punktiga idakonverentsis neljandal kohal, Devils on 51 punktiga 13. kohal.

Tulemused:

New Jersey Devils - New York Rangers 7:4

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 5:1

Washington Capitals - St. Louis Blues 2:5

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 3:2

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 6:3

New York Islanders - Ottawa Senators 3:0

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:0

Dallas Stars - Edmonton Oilers 5:3

Calgary Flames - San Jose Sharks 3:4

Arizona Coyotes - Seattle Kraken 2:4

Los Angeles Kings - Nashville Predators 1:6