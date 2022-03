Real mängis viimasel veerandil maha 10-punktilise edu

Esimese veerandaja võitis Real 21:19 ning poolajapausile läks Hispaania tippklubi 51:44 eduseisus. Neljanda veerandaja alguses oli Realil 84:74 edu, ent seejärel tegi Efes 14:4 spurdi ning viigistas seisu 88:88-le.

Real suutis Gabriel Decki viskest 90:88 juhtima minna, kuid järgmisel Efesi rünnakul tabas kaugviske Elijah Bryant ning lõpptulemuse vormistas Vasilije Micici lahendatud kiirrünnak.

Micic viskas võitjate parimana 29 punkti ja andis kuus korvisöötu, Adrien Moerman panustas võitu 18 punkti ja kuue lauapalliga. Reali resultatiivseim oli Deck, kes viskas 23 punkti ja haaras 10 lauapalli.

Real on 18 võidu ja seitsme kaotusega tabelis teisel kohal, Efes on kogunud 14 võitu ja 10 kaotust ning paikneb viiendal kohal.

.@AnadoluEfesSK staged an impressive fight back in the second half to beat Real Madrid Basket 93-90 in Round 31



Highlights... pic.twitter.com/HFPRw9DCIO