Youngi 45 punkti aitasid Hawksi võidule Knicksi üle

Lisaks Youngile tegi Hawksi eest suurepärase mängu Bogdan Bogdanovic, kes viskas 32 punkti, võttis neli lauapalli, andis kolm korvisöötu ja tegi kolm vaheltlõiget. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel Kevin Huerter, kes panustas võitu 14 punkti, ning De'Andre Hunter ja Danilo Gallinari, kes mõlemad viskasid 10 punkti.

Knicksi eest tegi kaksikduubli RJ Barrett, kes viskas 30 punkti ja haaras 13 lauapalli. Alec Burks skooris 21 punkti ning Immanuel Quickley arvele jäi 17 punkti. Hawks (36-36) on idakonverentsis 10. kohal, Knicks (30-42) paikneb 12. kohal.

45 PTS | 8 AST | 7 3PM @TheTraeYoung returned to The Garden for the first time since last years playoffs and erupted for 45 points. He scored 21 points in the second-half to secure the @ATLHawks win! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/enzhib1Un5