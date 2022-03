Kolmekordne suusatamise olümpiavõitja lõpetab karjääri

Rootsi suusatäht Charlotte Kalla teatas teisipäeval ühismeedia vahendusel, et on otsustanud sportlaskarjääri lõpetada.

"See ei ole lihtne otsus, aga lõppude lõpuks kaalub huvi spordivälise elu vastu üles selle, mida nõuaks jätkuv pühendumine," kirjutas 34-aastane Kalla teisipäeval Instagramis.

Kalla võitis talimängudelt üheksa medalit, kolm kulda ja kuus hõbedat. Tema esimene suur olümpiatriumf tuli Vancouveri OM-il 10 km vabatehnikasõidus, kus ta edestas napilt hõbedale jäänud Kristina Šmigun-Vähit ja jättis pronksile Norra legendi Marit Björgeni.

Samuti krooniti ta olümpiavõitjaks Sotši 4x5 km teatesõidus ja PyeongChangi suusavahetusega sõidus, lisaks kuuluvad tema auhinnakappi kolm MM-tiitlit ja kuus hõbedat. Aastal 2008 võitis ta Tour de Ski.

View this post on Instagram A post shared by Charlotte Kalla (@kalla_87)

"Mingis mõttes on see oodatud: viimastel hooaegadel pole me näinud seda Charlotte Kallat, kellega oleme harjunud. Aga ta on ilma igasuguse kahtlusta Rootsi kõigi aegade parim naissuusataja, tema karjäär on võrreldamatu," rääkis SVT-s suusakommentaator Mathias Fredriksson.