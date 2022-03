Man City tõusis rahaedetabelis esmakordselt maailma edukaimaks

Värskeim tabel arvestab klubi sissetulekuid hooajal 2020/2021, mida Deloitte hindab aastaga kuus kohta kerkinud Man City puhul 644,9 miljoni euro suurusteks. Esikolmikusse kuuluvad veel Madridi Real (640,7) ja Müncheni Bayern (611,4).

Neljandaks on langenud eelmise tabeli liider Barcelona ja viiendaks teine Manchesteri suurklubi Manchester United. Mõlema puhul on tegemist nende ajaloo madalaima edetabelikohaga. Esikaheksa lõpetavad Pariisi Saint-Germain, Liverpool ja mullu Meistrite liiga võitnud, kuid hetkel müügis olev Londoni Chelsea.

Esimest 20 klubist koguni 11 mängivad Inglismaa kõrgliigas, sealjuures kuulub esmakordselt 20 parema hulka Wolverhampton Wanderers, kelle leiab edetabeli 17. realt.

Tabeli kommentaariks on mainitud, et ka hooajal 2020/2021 andsid tunda koroonaviiruse mõjud seoses staadionipiirangutega, kuid see-eest on rekordiliselt kõrged tulud teleülekannetelt. Järgmises tabelis oodatakse juba uut rekordit ehk Money League'i kogutulud peaks ületama 10 miljardi euro piiri.