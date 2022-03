Sõda pooldav Venemaa tippmaletaja Karjakin sai karistada

Venemaa sõjaline agressioon Ukraina suunal on kestnud pea kuu aega ja riigi sportlaskonnast on üks selle tõsisemaid toetajaid maletäht Sergei Karjakin, kellele määrati äsja poole aasta pikkune võistluskeeld.

32-aastane Karjakin avaldas Venemaa vägedele toetust juba veebruari lõpus, mispeale viis rahvusvaheline maleliit (FIDE) juhtunu alaliidu eetika- ja distsiplinaarkomisjoni ette.

Esmaspäeval, 21. märtsil tuli otsus määrata Karjakinile kuue kuu pikkune võistluskeeld kõikidel FIDE egiidi all toimuvatele turniiridel. See tähendab, et Karjakin ei saa osaleda ka tänavusel MM-tiitlipretendentide turniiril.

Karjakin, kes ei saa kaasa teha ka veebikülje Chess.com auhinnaturniiridel, jõudis juba teatada, et ei kavatse otsust vaidlustada, aga hiljem täiendas Venemaa maleliit, et apellatsioon siiski tuleb.

Teisipäeva hommikul postitas Karjakin ühismeediaplatvormile Telegram pildi endast särgis, kus tema rinda ehib suur Z-märk, mis on Venemaa vägede sümboliks Ukrainas. Lisaks on taustal näha portreefotot president Vladimir Putinist.

Postitusega teatab Karjakin sponsorlepingu sõlmimisest ühe tema sõnul patriootliku kaubandusettevõttega. "Nüüd, kus ma olen kõikidelt turniiridelt eemaldatud, on selline toetus minu jaoks väga tähtis," kirjutas venelane.

Otsust enda võistluskeeldu kohta peab Karjakin kahetsusväärseks. "Oodatud, aga sellevõrra mitte vähem häbiväärne otsus FIDE-lt," jätkas ta ja lisas, et spordi ja poliitika vahelisest eraldusjoonest "tallati üle".

"Ja kõige tähtsam. Eelkõige olen oma kodumaa patrioot ja alles seejärel - sportlane. Kui ma läheksin ajas tagasi hetke, kus ma avaldasin toetust Venemaa presidendile, rahvale ja armeele - siis käituksin täpselt samamoodi! Ma ei kahetse midagi."

Hetkel maailma edetabelis 18. kohta hoidva Karjakini võistluskeelu vastu on juba võtnud sõna ka Venemaa riigivõim. Kreml on kutsunud FIDE-t üles otsust annulleerima ja lisanud, et maleliit peaks poliitikast eemale hoidma.

Parimal juhul maailma edetabelis ka neljandat kohta hoidnud Karjakin sai 2002. aastal aegade noorimaks suurmeistriks, olleks tol hetkel täpselt 12 aasta ja seitsme kuu vanune.

Hilisem kiir- ja välkmale maailmameister osales 2016. aastal ka MM-tiitlimatšis norralase Magnus Carlseni vastu, kus pidi siiski lisapartiide järel valitseva maailmameistri paremust tunnistama.

Viimati Carlseni vastu tiitlimatšis osalenud teine Venemaa tippmaletaja Jan Nepomnjaštši on esinenud aga vastupidiste seisukohtadega. Juba sõja esimestel päevadel kutsus ta üles vaenutegevust lõpetama ja andis allkirja ka 43 Venemaa eliitmaletaja vastavale kirjalikule üleskutsele, mis oli adresseeritud Putinile.