LeBron James mängis oma kõige erilisemal areenil hästi ja Lakers võitis

James korjas endise koduklubi vastu 38 punkti, 11 lauapalli ja jagas 12 resultatiivset söötu. Võistkonnakaaslane Russell Westbrook lisas 20 silma ja 11 tulemuslikku söötu, samuti 20 punkti jäi D.J. Augustini nimele.

Tegemist oli sel hooajal tähtede mängu kõrval Jamesi ainsa külastusega linna, mille lähedal ta sündis ja mille meeskonda esindas 11 aastat. 37-aastase staari enda sõnul näitab ta Clevelandi publiku ees end alati parimast küljest.

"Nad on läinud pea tervet minu korvpallielu," sõnas James publiku kohta. "Kas mind näinud või kuulnud sellest, kes oli see poiss üheksa-, kümne-, 11- ja 12-aasrtane poiss siit 40-minutilise sõidu kaugusel lõunas. Kes on see LeBroni poiss?"

"Ja nad kas sõitsid mind vaatama või nägid mind siis, kui ma tulin Clevelandi ja mängisin AAU turniiridel ja nägid mind Clevelandi areenil keskkoolimängudes, nii et nad on mind näinud pea 30 aastat. Alates hetkest, kui võtsin korvpalli kätte. See eristab seda areeni igast teisest maailma väljakust."

Clevelandi parim oli 29 punkti ja koguni 17 resultatiivse sööduga mängujuht Darius Garland. Soomlasest ääremängija Lauri Markkaneni arvele jäi 18 silma.

Leedulane Jonas Valanciunas kogus 24 silma ja 18 lauapalli, aga New Orleans Pelicans kaotas võõrsil Charlotte Hornetsile 103:106 (22:19, 27:24, 35:35, 19:28).

Teine Baltikumi esindaja Kristaps Porzingis kogus 22 punkti ja 13 lauapalli, kuid Washington Wizards kaotas võõrsil läänekonverentsi viimasele Houston Rocketsile 97:115 (39:26, 24:25, 20:29, 14:35).

Tulemused: Charlotte - New Orleans 106:103, Cleveland - LA Lakers 120:131, Detroit - Portland 115:119, Philadelphia 113:106, Brooklyn - Utah 114:106, Chicago - Toronto 113:99, Houston - Washington 115:97, Oklahoma City - Boston 123:132, Dallas - Minnesota 110:108.