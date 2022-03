Barcelona pani El Clasicos peo püsti ja lõi Realile võõrsil neli väravat

Kodumeeskond Real tundis teravalt talismani Karim Benzema puudumist, Barcelona kontrollis kogu kohtumist algusest lõpuni ja ilma Thibaut Courtois' tõrjeteta võinuks lõppskoor Santiago Bernabeu publiku jaoks olla veelgi nukram.

Pierre-Emerick Aubameyangi pealöök viis külalised 29. minutil juhtima, Ronald Araujo suurendas 38. minutil nurgalöögi järel Barcelona edu kaheväravaliseks. Reali peatreener Carlo Ancelotti tegi vaheajal kaks vahetust, aga see kodumeeskonda ei päästnud, sest vaid kaks minutit pärast teise poolaja algust tegi Ferran Torres Aubameyangi hea söödu järel seisuks 3:0. Kuus minutit hiljem rollid vahetusid, Torres söötis ja Aubameyang realiseeris, tuues tabloole lõppskoori.

Tabeliliider Real sai koduväljakul liigahooaja esimese kaotuse, Barcelona on liigas võitnud viis järjestikust mängu. Reali lähim jälitaja Sevilla ei suutnud pühapäeval juba kolmandat mängu järjest enamat viigist, nii kahanes 29 matšiga 66 punkti kogunud Reali edu üheksale punktile. Nii Barcelonal kui Madridi Atleticol on 54 punkti, küll on katalaanid pidanud ühe kohtumise vähem.