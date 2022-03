Eesti meistritiitlit kaitsnud Liiv ootab Härma rajale katust peale

Ergutamaks kodust tagalat, tegi maailma uhketes sisehallides Eesti rekordeid purustanud Marten Liiv hooaja viimased sõidud Lasnamäel paikneval Härma välirajal ja tuli kahe päeva esituste kokkuvõttes taaskord sprindi mitmevõistluses Eesti meistriks. 500 meetrit läbis ta 37,64 sekundiga ja viis tuhandes Härma raja rekordi 1.16,55 peale.

"Meistritiitel sai kaitstud ja selle eesmärgiga ma siia tulin," kinnitas Liiv ERR-ile. "Üldiselt võiks öelda, et oli parem kui eelmine aasta. Kindlasti saab siin asju paremaks teha. Nagu praegu näha, siis kurvides ei ole matte, see hoiab ka minu kiirust tagasi, sest tekib selline kartus. Teine asi, mis võiks olla: kindlasti katus, see tõmbaks kulusid ka tunduvalt allapoole."

Hõbeda sai Joonas Valge ja pronksi Mart Markus, kes Tallinna Kiiruisuklubi juhi ja treenerina viis ka meistrivõistlused läbi. Ta loodab, et Liivi head tulemused aitavad kasvatada ala eestvedajate ja harrastajate arvu ning parandada treening-ja võistlustingimusi.

"Eks tulevik on see, et siia ringi peale tuleb katus peale, et tingimused lähevad veel paremaks, tuult on vähem, et lapsed selle trenni üles leiaks," sõnas Markus. "Nagu Hollandi treener, Marteni juhendaja arvas: Eestist võib saada samamoodi uisurahvas. Seda teab ainult vanajumal, et millal see katus siia võib peale tulla, aga igapäevaselt otsime kontakti ja teeme tööd selle jaoks, et see katus võiks ikka tulla."

Olümpiamängudel 1000 meetris seitsmenda koha saanud ja medalist vaid 17 sajandiku kaugusele jäänud Liiv tegi selja taha jäänud hooajaga kõva arenguhüppe, kuigi elas üle ka vigastuse ja koroonasse haigestumise. Mentaalselt kasvas ta tänu spordipsühholoog Aave Hannusega tehtud koostööle. Sajandikud kukkusid kurvitehnika paranemise ja füüsilise võimsuse pealt.

"Mul on Sihtasutus Noored Olümpia poolt määratud vaimne treener. Sellistel perioodidel, kus oli raske: mul oli jaanuaris vigastus ja samuti, kui mul oli koroona Norras, et tänu sellele olen just vaimselt tugevamaks saanud," kinnitas Liiv.

Eestlane jätkab karjääri Hollandi profitiimis IKO. Pühapäevase võidu järel puhkab ta kaks nädalat, siis istub rattapuki otsa ja hakkab jõusaalis rassima, sügiseks saab uue tipptasemel uisupaari. Noortele on ta kodus suureks eeskujuks.

"Kui Marten tuli, tegime ühe ühistrenni koos ja kõik tahavad pilti teha, sest ta on ikkagi suur eeskuju kõikidele noortele," kinnitas Markus. "Siin Tallinnas treenibki tegelikult päris tugevaid noori, kes juba saavad varsti maailmatasemel võistelda MK-sarjas. Nad on küll sellises eas praegu, et läheb mõni aasta aega, nad jõuavad juunioride vanusegruppi, kuid tase on ikkagi aastate parim praegu."

Naistest võitis meistritiitli Kristiine Kalev. Püstitati ka uus osavõturekord. Päikselise kevade avapäevaga oli rajal 82 võistlejat.