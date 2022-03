Serbia täht kaitses seitsmemeetrise hüppega kodupubliku ees MM-kulda

Vuleta kerkis liidriks teises voorus hüpatud 6.89-ga ja kuigi lähimad konkurendid Ese Brume, Lorraine Ugen ja Tiffany Flynn olid mõnda aega serblannast kümne või vähema sentimeetri kaugusel, otsustas Vuleta neljandas voorus kirja läinud 7.06-ga MM-tiitli saatuse.

Hõbeda võitis 6.85-ga nigeerlanna Brume, 6.82 tõi britile Ugenile pronksmedali. Esimesena jäi medalita 6.78 hüpanud ameeriklanna Flynn.

31-aastane Vuleta on Rio olümpiapronks ja kahekordne MM-hõbe, neli aastat tagasi võitis ta Birminghamis oma esimese sise-MM-kulla. Karjääri parimad hüpped on ta teinud just Belgradis: kodumaa pealinnas sündisid nii tema välirekord 7.10 kui siserekord 7.24.