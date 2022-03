Voolaid: see näitab taset, et oleme suutnud raskused ületada

Aleksandr Kuhharev viis Tammeka 14. minutil juhtima, aga avapoolaeg lõppes siiski 1:1, sest 36. minutil realiseeris Deabeas Owusu Sekyere penalti. Owusu Sekyere värav viis Paide ka 59. minutil juhtima ning lõppseisu vormistas 88. minutil vahetusest sekkunud 18-aastane Ebrima Singhateh.

"Tammeka oli esimesel poolajal väga tubli. Väga koduvõistkonnale väärikalt - suure südame ja tahtmisega. Olid väga hästi mänguks valmistunud," kiitis Paide peatreener Karel Voolaid vastast intervjuus ERR-ile.

"Teatud taktikalised nüansid rääkisid meie kahjuks. Me ei saanud kaitses teatud nende käike pidama. Pidime ka veidi mänguplaani muutma. Minema veidi lihtsamaks, konkreetsemaks ja sirgjoonelisemaks. Mida aeg edasi, seda rohkem saime mängu sisse. Pidime väga kõvasti pingutama, et püsida mängus, aga teine poolaeg - arvan - panime oma klassi maksma."

Voolaidi sõnul on Paide kohustuslikud võidud kätte saanud. "Kalju ja Floraga libisesid lõpud käest ära. Kõik usuvad sellesse, mis teeme, pead on külmad. Eks meil kuskil on olnud rasked momendid, aga see näitab meie kvaliteeti ja taset, et oleme suutnud raskused ületada. Suruda jõuga need vastased ära, keda oleme pidanud suruma."

Tammeka peatreener Carlos Miguel De Sousa sõnas, et tema hoolealused esinesid hästi mõlemal poolajal. "Paide oli küll meist pisut tugevam mõnedes üks-üks situatsioonides ning sealt tulid ka väravad. Aga ma olen meeskonnaga rahul, meeskond on palju arenenud," lausus portugallane.

De Sousa Santos võrdles pühapäevast mängu teise tiitlipretendendi Floraga ning ütles, et kahe ja poole nädala jooksul on meeskond hästi edasi arenenud. "Olen mängijate esituse, suhtumise ja pühendumisega rahul. Peame siiski veel edasi arenema, olema palliga vastaste karistusala lähedal agressiivsemad. Kas Paide või mõne teise meeskonna vastu," jätkas ta.

"Oleme läinud paremaks ka standardolukordades, sest lõime sellest esimese värava. Ma arvan, et pealtvaatajad jäid hea jalgpallimänguga rahule. Olen meeskonna tuleviku osas kindel, sest meil on mõned kogenud ja mõned noored mängijad. Ma usun, et nii jätkates saame palju. Peame olema agressiivsemad nii pressingut tehes kui ka rünnakul, kui tahame skoori teha."