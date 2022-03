VIDEO | Koondisekaaslane röövis Öbergilt lõpusirgel kristallgloobuse

Ühisstardiga sõidu võitis prantslanna Justine Braisaz-Bouchet ning Öberg oleks pidanud lõpetama neljandana, et ühisstardiga sõitude kristallgloobus võita.

Paraku kaotas ta finišiheitluses koondisekaaslasele Perssonile vaid 0,1 sekundiga ja jäi nõnda kahe punktiga prantslannale läinud gloobusest ilma. Ühtlasi läks nõnda käest 10 000 eurot auhinnaraha.

"Sellest on kahju, aga samal ajal võistleme eraldi. Oleme tiimikaaslased, aga rajal ka konkurendid," rääkis Persson SVT-le.

"Loomulikult olen pettunud, aga rohkem endas. Mul oli võimalus väike gloobus kindlustada, aga väsisin ja tegin liiga palju vigu. Ma ei saa temalt oodata midagi muud peale selle, et ta võitleb lõpuni," sõnas Öberg. "On kahju gloobusest niimoodi ilma jääda, aga see ei ole maailma lõpp. See on sport, mitte võitlus elu ja surma peale; saame sellest ilma probleemideta üle."