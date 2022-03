Meistriks tulnud Kaldvee - Lill said õiguse osaleda MM-il

Kaldvee ja Lille jaoks on tegemist kuuenda Eesti meistritiitliga. Ühtlasi annab tänane võit kurlingupaarile õiguse esindada Eestit aprillis toimuvatel maailmameistrivõistlustel Šveitsis.

Turniiri käigus võitsid Kaldvee ja Lill kõik peetud kohtumised, saavutades üheksa võitu. "Mõlemas finaalmängus näitasime head kurlingut ja tiimitööd," kommenteeris Harri Lill. "Finaalmängude algus ei olnud meil parim aga ootasime võimalusi ja ei andnud alla. Mõlemas mängus hakkas meie enda mäng välja tulema ja enesekindlus kasvas," lisas Marie Kaldvee.

Mõlemad kurlingumängijad tunnistasid, et tiitli kaitsmine on läinud iga aastaga raskemaks, kuna Eesti kurlingupaaride tase on kasvanud. "Meie poolt on võiduks vaja stabiilselt head mängu, kuna vastased on aastatega paremaks saanud ja järgi jõudnud," ütles Lill, kelle sõnul oli tänavuse EVM-i tase varasemast kõrgem. "Mängisime ka ise palju paremini kui eelmistel aastatel. Koostöö treeneri Derek Browniga aitas meid ja meie konkurente väga palju. Kahe viimase nädala jooksul on kõik võistkonnad edasi arenenud," lisas Lill.

Eesti meistritiitli eest võistles kaheksa kurlingupaari: Triin Madisson ja Karl Kukner, Marcella Tammes ja Tarmo Vähesoo, Kaidi Elmik ja Mihhail Vlassov, Margit Peebo ja Margus Tubalkain, Liisa Turmann ja Tarvin Kaldvee, Marie Kaldvee ja Harri Lill, Dariia Gudovski ja Olev Gudovski ning Karoliine Kaare ja Andres Jakobson.



Segapaaride kurlingu maailmameistrivõistlused peetakse aprillis Šveitsis, Genfis ning võistlusest võtab osa 20 võistkonda: Šotimaa, Norra, Rootsi, Kanada, Itaalia, Šveits, Tšehhi, Ameerika Ühendriigid, Hiina, Saksamaa, Uus-Meremaa, Austraalia, Inglismaa, Ungari, Jaapan, Korea, Soome, Eesti ja Türgi.

Varem MM-ile kvalifitseerunud Venemaa võistkond on osalejate nimekirjast eemaldatud. Hetkel ei ole Maailma Kurlingu Föderatsioon uut MM-ile pääsejat nimetanud.