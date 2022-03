Hiilgav Duplantis nihutas taas maailmarekordit ja võitis puudu olnud kulla

Duplantis tegi perfektse võistluse, kui sai kõrgustest 5.60, 5.85, 5.95 ja 6.05 üle esimesel katsel. Neist viimane tagas Rootsit esindavale kergejõustikutähele ka sise-MM-kulla ja seejärel pandi latile uus maailmarekord 6.20.

Korraldajad lasid Duplantisel pikalt praadida, näiteks joosti tema katsete vahel nii meeste kui naiste 4x400 meetri finaalid, aga teda see ei heidutanud: kolmandal katsel sai ta 6.20-st üle ja nihutas nii taas ühe sentimeetriga enda nimel olnud maailmarekordit. 6.19 ületas ta kaks nädalat varem samas saalis.

Hõbeda võitis Rio olümpiavõitja Thiago Braz 5.95-ga, pronks kuulub 5.90 ületanud ameeriklasele Christopher Nilsenile.

Duplantis on nüüd kroonitud olümpiavõitjaks ja Euroopa meistriks, samuti on ta võitnud sise-EM-i, juunioride MM-i ja juunioride EM-i. Belgradis saadud kuld on tema esimeseks medaliks sise-MM-ilt. Ainsa suure trofeena on tema auhinnakapist puudu suviste maailmameistrivõistluste kuld.

Jakob Ingebrigtsen jäi 1500 meetri jooksu finaalis üllatuslikult esikohata, kui lõpusirgel möödus temast Samuel Tefera ja viis sise-MM-i rekordit tähistava ajaga 3.32,77 kulla Etioopiasse. Norralane kaotas talle teisena 25 sajandikku, kolmas oli Keenia jooksja Abel Kipsang.

Meeste teatejooksus krooniti maailmameistriks 3.06,52 jooksnud Belgia (Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Kevin Borlee) Hispaania ja Hollandi ees, naiste teatejooksus edestas Jamaica (Junelle Bromfield, Janieve Russell, Roneisha McGregor, Stephanie Ann McPherson; 3.28,40) Hollandit ja Poolat.

Naiste 800 meetri jooksu võitis ameeriklanna Ajee Wilson (1.59,09), edestades etiooplannat Freweyni Hailud (2.00,54) ja Uganda jooksjat Halimah Nakaayit (2.00,66).