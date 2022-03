LeBron James kerkis kõigi aegade punktitabelis teisele kohale

Lisaks 38 punktile haaras James kümme lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu. Napilt jäi kolmikduublist ilma Russell Westbrook, kes viskas endise koduklubi vastu 22 punkti, võttis 10 lauapalli ja jagas kaheksa korvisöötu. Võitjate resultatiivseim oli Kristaps Porzingis 27 punktiga.

38 PTS | 10 REB | 6 AST | 4 3PM @KingJames came into the night just 20 points away from moving into 2nd All-Time in Scoring. He scored 23 points in the first-half to write his name in the history books yet again! pic.twitter.com/VccGhLiGWu