Märgilise tähiseni jõudnud Neuer hoidis Bayerni võidumängus värava puhtana

Kahes viimases Bundesliga mängus viigiga leppinud Bayern läks kohtumist Kingsley Comani kauglöögist 16. minutil juhtima. Üheksa minutit hiljem suurendas Bayerni eduseisu noore keskkaitsja Tanguy Nianzou tabamus.

Avapoolaja lõpus realiseeris edukalt penalti Robert Lewandowski ning kaks minutit pärast teise poolaja algust vormistas Poola ründetäht kohtumise lõpptulemuse. Suurepärases vormis olev Lewandowski on sel hooajal Bundesligas löönud 27 kohtumisega 31 väravat.

️ A resounding victory for @FCBayernEN which saw @Manuel_Neuer become the player with the most wins in #Bundesliga history and @Lewy_Official draw that little bit closer to breaking his own record. pic.twitter.com/TIp8dFmoao