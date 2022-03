Ilves Eesti meistrivõistlustest: kodus võistlemine on au küsimus

Päikest ja sooja pakkus Otepää laupäeval kõvasti ning see kõik oli justkui märk hooaja lõppemisest. Kristjan Ilves tegi töö professionaalselt ära ning võitis Eesti meistritiitli. Hüppemäel sai MK-sarja viies mees kirja päeva pikima soorituse, kui lendas 97,5 meetrit. Lähimate konkurentide ees oli tema edu kümne kilomeetri suusasõidu stardis üle kahe minuti. Ilves finišeeris uhkes üksinduses.

"Kõik see meeleolu mõnus. Näha tuttavaid nägusid ja loomulikult see on natuke au küsimus ka, et kodus ikkagi võistelda. Ja kuna ta on hooaja lõpus, siis pigem alati see aeg sobib. Eks ikka, kui tuled võistlema, siis niiöelda ainult mütsiga lööma ei tule. Päris 100% ei suuda anda üksinda, aga selline tugev 95% ikka," rääkis Ilves.

Ilvese pikk ja eriilmeline hooaeg on lõppenud. "Järgmine nädal ja nädalavahetus on tegelikult veel Norra meistrivõistlused ka. Põhimõtteliselt tuur. Aga nagu ma ütlesin ka treeneritele, et selle võistlusega lõpetan. Hooaeg on olnud pea viis kuud pikk," märkis Ilves.

Põnevust pakkus heitlus teiste medalite eest. Kodusteks meistrivõistlusteks olid suusad kapist välja võtnud nii Kaarel Nurmsalu kui Karl-August Tiirmaa. Nurmsalu lendas hüppemäel 84,5 meetrit ning päris rahule ei jäänud. Põhiliste konkurentide ees oli tal siiski korralik edu ja suusarajal suutis Nurmsalu seda hoida. Tiirmaale kuulus pronks. Medalimängu sekkuda püüdnud Andreas Ilves katkestas suusasõidu krampide tõttu.

"Pigem selline fanatism, mis on jälle ellu ärganud tänu Kristjani headele tulemustele sellel hooajal. Ja loomulikult ka Artti ja Kevin. Siis mõtlesin kuidagi, et sellest alast peab rohkem osa saama. Ja mitte ainult teleri vahendusel, vaid ka ise tundma. Ja sellise raske ilmaga peab tõdema, et ma tundsin nagu liiga sügavalt seda isegi," naljatas hõbedale tulnud Nurmsalu,

Naiste kahevõistluses tegi kaasa ainult Annemarii Bendi, kes tuli mõistagi ka Eesti meistriks.