Federer annetab Ukraina laste heaks pool miljonit dollarit

Šveitsi tennisestaar Roger Federer andis teada, et annetab 500 000 dollarit Ukraina sõjas kannatada saanud laste abistamiseks.

"Minu perekond ja mina vaatame õudusega pilte Ukrainast ja valutame südant süütute inimeste pärast, kes on nii kohutavalt kannatanud. Me seisame rahu eest," kirjutas Federer Twitteris.

"Aitame Ukrainast pärit lapsi, kes vajavad abi. Umbes kuus miljonit Ukraina last ei saa praegu koolis käia ja teame, et on väga kriitiline aeg haridusele juurdepääsu võimaldamiseks ning soovime neid toetada selle äärmiselt traumeeriva kogemusega toimetulekul," lisas Federer.

ÜRO pagulasagentuur (UNHCR) teatas selle nädala alguses, et pärast Venemaa sissetungi algust 24. veebruaril on Ukrainast põgenenud ligi kolm miljonit põgenikku, mis moodustab umbes seitse protsenti riigi elanikkonnast.