Kudre-Schnyder ja Jaama võitsid paarissprindi MM-pronksi

Kuigi Eesti teatepaar lõpetas võistluse neljandana, jäi neist ette kaks Rootsi tiimi ning seega oli pronks eestlaste jagu.

Kulla võttis endale Norra paar, kes edestas Rootsi II võistkonda 19 sekundiga. Rootsi I teatepaar kaotas 43 ning Kudre-Schnyder ja Jaama 47 sekundiga.

"Medal oli meil täna kindel eesmärk ja alustasin väga agressiivselt, aga enesetunne ei olnud tegelikult täna kõige parem ja seetõttu tuli ennast pidevalt motiveerida, iga sekundi eest võitlema. Aga kõik läks hästi ja Mattis tegi supersõidud, nii napi eduga Soome ees pronks võita oli väga magus," rääkis Kudre-Schnyder.

"Esimesest vahetusest peale, kui Daisy tuli liidrite hulgas, olime väga motiveeritud, sest nägime, et oleme kõige kõrgemate kohtade konkurentsis. Teadsin viimases vahetuses, et edu Soome ees on vaid paarkümmend sekundit, mistõttu ma ei tohi ühtegi viga teha ega hoogu alla lasta. Kui lõpu eel nägin, et vahe on õige väikeseks sulanud, panin endast kõik välja ning finišisirgel oli selge, et konkurent enam lähemale ei saa ja medal on meie," kommenteeris Jaama.

Eesti teine paar koosseisus Doris Kudre ja Andres Rõõm, lõpetas võistluse 13. kohal (+4.59). Kokku oli stardis 17 võistkonda.