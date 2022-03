VAATA OTSE | Hausenberg saavutas MM-il neljanda, Tilga üheksanda koha

Serbias Belgradis toimuval sisekergejõustiku MM-il sai laupäeva õhtul lõpplahenduse seitsmevõistlus. Hans-Christian Hausenberg saavutas uue isikliku rekordiga (6191 p) kokkuvõttes neljanda koha, Karel Tilga kogus 5964 punkti ning sai üheksanda koha. Kell 22.20 on kavas meeste 60 meetri jooksu finaal, kus on stardis Karl Erik Nazarov. Ülekannet kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Maailmameistriks krooniti kanadalane Damian Warner, kes kogus seitsme ala peale 6489 punkti. Hõbedale tuli šveitslane Simon Ehammer 6363 punktiga ning pronksmedali teenis austraallane Ashley Moloney 6344 punktiga.

Hans-Christian Hausenberg jäi viimasest medalikohast 153 punkti kaugusele, ent isiklikku tippmarki parandas ta 48 punkti võrra. Karel Tilga kogus 5964 punkti ning teenis kokkuvõttes üheksanda koha. Isiklikule rekordile jäi ta alla 300 punktiga.

1000 m jooks:

Seitsmevõistluse viimasel alal sai Karel Tilga hooaja tippmargiga 2.39,28 teise koha. Hans-Christian Hausenberg (2.57,10) püstitas samuti hooaja tippmargi, kuid lõpetas võistluse kümnendana. Jooksu võitis ameeriklane Steven Bastien (2.37,89).

60 meetri tõkkejooks:

Hans-Christian Hausenberg jooksis välja aja 7,99, mis on vaid 0,03 sekundit kehvem tema isiklikust rekordist. Karel Tilga ajaks jäi 8,39. Alavõidu võttis üldliider Damian Warner, kelle ajaks märgiti võistluste rekordit tähistav 7,61.

Warner jätkab 4731 punktiga, teine on šveitslane Simon Ehammer 4693 punktiga ja kolmas austraallane Ashley Moloney, kes on kogunud 4563 silma.

Avapäeva järel neljandal kohal olnud ameeriklane Garrett Scantling pidi võistluse toidumürgituse tõttu pooleli jätma, mis aitas Hausenbergi (4494) tõkkejooksu järel neljandale kohale. Tilga on 4323 silmaga üheksas.

Isikliku rekordi graafikut edestab Hausenberg päeva avaala järel nüüd kümne punktiga, Tilga kaotab 128 punktiga.

Teivashüpe:

Hausenberg alustas võistlust kõrgusel 4.80 ja tegi kolm järjestikust õnnestunud katset. 5.20 alistus teisel katsel ja samuti sai ta teisel katsel üle kõrgusest 5.30.

Kindla alavõidu teeninud Hausenbergi järel sai teise koha 5.10 ületanud Moloney, samast kõrgusest sai üle ka Ehammer. Tilga piirdus laupäeval 4.50-ga.

Viimase ala ehk 1000 meetri jooksu eel kerkis uueks liidriks Ehammer, kes on kogunud 5634 punkti. Warneril on teisena 5611, Moloneyl kolmandana 5504 ja Hausenbergil 5498 punkti. Viiendal kohal olev Oberholzeril on Hausenbergist juba enam kui 200 punkti vähem, Tilga on 5083 punktiga konkurentsi jäänud meestest viimane ehk kümnes.

Isikliku rekordi graafikut edestab Hausenberg nüüd 35 punktiga.

Seitsmevõistluse viimane ala algab Eesti aja järgi kell 20.40.

Enne võistlust:

Avapäeva järel hoiavad Hans-Christian Hausenberg ja Karel Tilga kuuendat ja seitsmendat kohta. 3510 punktiga püsib Hausenberg rekordigraafikus. Kõrgushüppes 2.02 ületanud Tilga tegi järgmisel kõrgusel ühe hüppe ja loobus seejärel terviseprobleemi tõttu. 3437 punktiga Tilga teine võistluspäev on seega küsimärgi all.

Kell 10.50 stardib 60 m tõkkejooksu eeljooksudes Kreete Verlin. Kell 11.45 algavad 60 m eeljooksud ning kaasa saab elada Karl Erik Nazarovile.

Hausenbergi ja Tilga isiklikud rekordid enne sise-MM-i:

Hans-Christian Hausenberg

60 m jooks - 6,82 sek

Kaugushüpe - 7.92 m

Kuulitõuge - 14.29 m

Kõrgushüpe - 2.04 m

60 m tõkkejooks - 7,96 sek

Teivashüpe - 5.30 m

1000 m jooks - 2.56,46

Graafik: 6,85 (936) - 7.92 (1976) - 14.04 (2707) - 1.98 (3492) - 7,96 (4484) - 5.22 (5463) - 2.58,45 (6143; Tallinn 2022)

Karel Tilga

60 m jooks - 7,09 sek

Kaugushüpe - 7.62 m (väljas 7.69)

Kuulitõuge - 16.04 m

Kõrgushüpe - 2.07 m (väljas 2.10)

60 m tõkkejooks - 8,24 sek

Teivashüpe - 4.96 m

1000 m jooks - 2,36,32

Graafik: 7,09 (851) - 7.62 (1816) - 16.04 (2670) - 2.06 (3529) - 8,24 (4451) - 4.96 (5349) - 2.36,32 (6264; Fayetteville 2021)