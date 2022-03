Pärnu alistas võõrsil TalTechi ning avas poolfinaalseerias võiduarve

Avo Keele juhendatav Pärnu tegutses suurepäraselt pea igas elemendis, TalTechi rünnakud toetusid vaid Matej Šmidlile. Avageimi ülimalt tasavägine lõpp kuulus Pärnule ja sealt saadud emotsioon kandus edasi ka järgmisse vaatusse, mis võideti ülikindlalt 25:15, vahendab Volley.ee.

Kolmandas geimis pääses suvepealinna meeskond samuti Markus Uuskari rünnakust juhtima 8:4 ja geimi keskel juhiti 16:13. Šmidli rünnakute ja Boris Žukovi vea järel jõudis Tallinna klubi punkti kaugusele – 19:20. Pärnu kasvatas veidi edu, ent Šmidli äss tõi TalTechi veelkord punkti kaugusele 22:23. Viigini siiski ei jõutud ja geim Pärnule 25:23 ning kogu kohtumine koondtulemusega 3:0.

TalTechi sidemängija Martti Keel tõdes mängujärgses intervjuus, et meeskonna esitus jättis kõvasti soovida. "Selgelt jäime rünnakuga hätta, kui 150 korda vastase blokki lööme, siis ei saagi võita seda mängu. Ja Pärnul on hea mängida ka, kui nii palju blokke saad," kommenteeris Keel. "Eks Pärnus tuleb raske mäng, loodame, et suudame seal ikka ära võtta selle. Peame korralikult esinema kui tahame neid võita," lisas ta.

Võitjatele tõi Boris Žukov 14 silma (+4), võrdselt üheksa punkti lisasid nii Markus Uuskari (+4) kui Gabriel Cavalcante (+6) ja kaheksa punkti (+2) Bohdan Mazenko. TalTechile tõi Matej Šmidl 23 punkti (+13).

TalTech juhib kolme võiduni peetavat seeriat mängudega 2:1, neljas mäng toimub laupäeval kell 17.00 Pärnus. Esimene finalist selgus kolmapäeval, kui Tartu Bigbank võitis seeria Tallinna Selveri vastu.