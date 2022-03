Räim jäi Portugalis napilt esikümnest välja, Lauk Prantsusmaal 18.

Suure grupi ette jäi kaks meest, kellest kiirem oli hispaanlane Xabier Mikel Azparren (Euskatel – Euskadi; 4:29.23), teise kohaga pidi leppima portugallane Tiago Machado (Radio Popular – Parades – Boavista). Kolmandana ületas finišijoone Kolumbia rattur Orluis Aular (Caja rural – Seguros RGA).

"Sõit oli terve päeva väga aktiivne ning alguses sai eest minema väga ohtlik grupp," kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Meil oli algselt mees sees, aga siis ta lõhkus rehvi ja olime hädas. Hakkasime vahet tagasi tooma, mina säästsin pundis jalga. Läks tükk aega, enne kui grupi kätte saime. Seejärel asi korraks rahunes, ent peale seda jätkus rünnakute laviin."

"Umbes 100. kilomeetri peal oli paberite järgi võimalus meil küljetuult teha. Meie andmetel pidi seda võimalust olema 13 kilomeetrit, aga oli hoopis ainult 1,5 kilomeetrit. Kodutöö ei olnud tiimil just kõige paremini tehtud," jätkas Räim. "Enne lõppu tegime selle vea, et lasime kaks meest minema. See ei tundunud ohtlik minek, aga nad pidasid vastu. Finišis jäin veidi kinni, aga ega sealt mingit suuremat asja poleks tulnud."

Azparren kerkis etapivõiduga liidriks ka üldarvestuses, Räim jätkab kokkuvõttes 22. positsioonil, jäädes hispaanlasest maha 19 sekundiga. Velotuuri kolmandal päeval on kavas suuremate tõusudeta 197,3 kilomeetrit.

Prantsusmaal sõidetud 200,3-kilomeetrisel ühepäevasõidul GP de Denain – Porte du Hainaut (1.Pro) pälvis parima eestlasena grupifinišis 18. koha Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauces WB). Võistluse võitis sakslane Max Walscheid (Cofidis; 4:42.24), edestades belglast Dries de Bondti (Alpecin-Fenix) ja prantslast Adrien Petitit (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux).

Rait Ärm (Groupama -FDJ; +0.22) lõpetas sõidu 35., Norman Vahtra (Go Sport – Roubaix Lille Metropole; +4.08) 59., Markus Pajur (Team Arkea Samsic; +8.19) 64. ja Martin Laas (Bora-Hansgrohe; +11.43) 77. kohal.