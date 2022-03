Tartu Ülikool/Bigbank alistas tasavägises poolfinaalis Audentese

Pallingu vastuvõtul 36-protsendilist täpsust näidanud Tartu lõi punktiks 39 protsenti rünnakutest. Tartlannad kogusid blokis üheksa punkti, kuid enda servil tehti kokku üheksa viga. Võitjate resultatiivseim oli Renate Pikk 16 punktiga, Ingris Suvi toetas 13 punktiga ning Ingrid Kiisk sai kirja 10 punkti.

"Vastane tegelikult tegi väga hea mängu. Ma ei oska öelda, millega me kohtumise võitsime. Tegelikult me oleks saanud väga palju ise juurde panna. Meil oli blokis palju selliseid ebakorrekteseid puuteid ja sellest tulenevalt meie kaitse ei töötanud väga hästi," rääkis Tartu Ülikool/Bigbanki kapten Ann Starkopf.

Audentese SG/Noortekoondise murekohaks kujunesid servivead, kui mänguta kingiti ära 17 punkti. Blokis teenis Audentese naiskond kuus punkti.

"Iseenesest olime tublid, eriti kui arvestada seda, et meil oli kolm põhimängijat puudu. Siiski jääb tänane mäng natukene kripeldama, sest Tartu pakkus võimalusi. Abitreener ütles ka, et meil olid täna justkui kolmandad jõulud, aga me ei kasutanud pakutud võimalusi ära," ütles Audentese resultatiivseimana 21 punkti toonud Eva Liisa Kuivonen.

Tartu ja Audentese teine kohtumine on kavas eeloleval pühapäeval, kui kell 17.00 minnakse vastamisi Audentese spordihoones. Audentese võidu korral läheb seeria kolmandale mängule, mis vajadusel toimub 21. märtsil Tartus.