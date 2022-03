Algasid Eesti meistrivõistlused segapaaride kurlingus

Eesti meistritiitli väärtus on tänavu suur, kuna mängus on koht aprillis toimuvatel maailmameistrivõistlustel, kuhu võidu korral on võimalik kvalifitseeruda neljal võistkonnal.

Eesti meistritiitli eest võistleb tänavu kaheksa paari, sealhulgas tiitlikaitsjad Marie Kaldvee ja Harri Lill. Põhiturniiril mängivad veel Triin Madisson ja Karl Kukner, Marcella Tammes ja Tarmo Vähesoo, Kaidi Elmik ja Mihhail Vlassov, Margit Peebo ja Margus Tubalkain, Liisa Turmann ja Tarvin Kaldvee, Dariia Gudovski ja Olev Gudovski ning Karoliine Kaare ja Andres Jakobson.

Tiitlikaitsjad Marie Kaldvee ja Harri Lill alustasid turniiri kahe võiduga. Samuti olid avamängus võidukad ka Marcella Tammes ja Tarmo Vähesoo ning Kaidi Elmik ja Mihhail Vlassov

Segapaaride MM-ile on võidu korral võimalik kvalifitseeruda neljal võistkonnal: Kaldvee-Lill, Madisson-Kukner, Elmik-Vlassov ja Kaare-Jakobson. MM peetakse aprillis Šveitsis, Genfis ning võistlusest võtab osa 20 võistkonda.

Eesti vastasteks eelseisval MM-il on Šotimaa, Norra, Rootsi, Kanada, Itaalia, Šveits Tšehhi, Ameerika Ühendriigid, Hiina, Saksamaa, Uus-Meremaa, Austraalia, Inglismaa, Ungari, Jaapan, Korea, Soome ja Türgi.

Varem MM-ile kvalifitseerunud Venemaa võistkond on osalejate nimekirjast eemaldatud. Hetkel ei ole Maailma Kurlingu Föderatsioon uut MM-ile pääsejat nimetanud.

Eesti meistrid segapaaris kurlingus selguvad pühapäeval, 20. märtsil.