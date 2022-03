Kristin Kuuba kaotas maailmameistrile teist nädalat järjest

Mainekal ühe miljoni USA dollari suuruse auhinnafondiga sulgpalliturniiril All England Open piirdusid Kristin Kuuba (BWF 48.) ning naispaar Kati-Kreet Marran - Helina Rüütel (BWF 49.) ühe mänguga.

25-aastane Kuuba oli teist nädalat järjest loositud vastamisi valitseva maailmameistri Akane Yamaguchiga (BWF 2.), kellele jäi seekord alla tulemusega 13:21, 13:21. Nädal varem Saksamaa lahtistel kaotas Kuuba 6:21, 14:21.

Marran ja Rüütel läksid esimese ringis kokku Rootsi paariga Johanna Magnusson - Clara Nistad (BWF 50.) ning kaotasid 19:21, 10:21.

All England Open on Super 1000 taseme ehk maailmakarikasarja kõrgeima astme sulgpalliturniir, mida on aastas vaid kolm (lisaks veel Indoneesia ja Hiina lahtised).