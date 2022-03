Golden State Warriors kaotas Bostonis, Curry sai viga

Õnnetus juhtus esimese poolaja lõpul, kui Bostoni mängujuht Marcus Smart maandus palli pärast võideldes Curry jalal ja Warriorsi tagamängija pidi mõni hetk hiljem mängust lahkuma. Vigastuse tõsidusest annab täpsema pildi MRI uuring.

Golden State'i peatreener Steve Kerr vestles pärast juhtumit Smartiga. "Ma arvasin, et see oli ohtlik mäng. Ma arvasin, et Marcus põrutas vastu Stephi põlve," põhjendas Warriorsi peatreener.

"Olin seetõttu ärritunud. Pean Marcusest väga lugu, ta on suurepärane mängija ja võitleja. Ma juhendasin teda mõni suvi tagasi MM-il. Rääkisime pärast mängu ja meie vahel on kõik hästi. Ma arvasin, et see oli ohtlik mäng ja andsin sellest talle lihtsalt teada."

Jayson Tatum ja Jaylen Brown viskasid Bostoni kasuks 26 punkti, Tatum lisas ka 12 lauapalli. Curry puudumisel tõusis Golden State'i resultatiivseimaks 29 silma kogunud Jordan Poole.

Dallas Mavericks alistas tänu Spencer Dinwiddie viimase sekundi kaugviskele võõrsil Brooklyn Netsi 113:111 (23:30, 35:31, 21:30, 34:20). Dallase parim oli 37 punkti ja üheksa tulemusliku sööduga Luka Doncic.

Seitsmenda võõrsilvõidu järjest teenis Denver Nuggets, kes sai jagu Washington Wizardsist 127:109 (34:28, 39:24, 31:29, 23:28). Nikola Jokic panustas Denveri esitusse 29 punkti, 13 lauapalli ja kaheksa tulemusliku sööduga.

Tulemused: Charlotte - Atlanta 116:106, Cleveland - Philadelphia 114:118, Washington - Denver 109:127, Brooklyn - Dallas 111:113, New York - Portland 128:98, Houston - Phoenix 112:129, Minnesota - LA Lakers 124:104, San Antonio - Oklahoma City 122:120, Utah - Chicago 125:110, Golden State - Boston 88:110, Sacramento - Milwaukee 126:135, LA Clippers - Toronto 100:103.