Tartu Bigbank tagas koha finaalis, Toobali sõnul mängis Tallinna Selver alla igasugust arvestust

Igas geimis sai kodumeeskond kiire algedu. Tartu rünnakuprotsent oli 64, Selveril vaid 37.

Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg jäi tiimi esitusega igati rahule. "Täna oli väga ilus mäng ja me mängisime hästi, me võitsime ülekaalukalt ja ainult korraks teise geimi lõppfaasis tuli ebakõlasid sisse ja jäime rünnakul veidi pehmeks. Reaalsus oli see, et tasemevahe oli igati korralik. Vastaste treener üritas igasugu kombineerimisi, aga mitte ükski neist mängu muudatust ei toonud," rääkis Rikberg.

Vastaste peatreener Andres Toobal seevastu rahule jääda ei saanud. "Meie mängisime ikka alla igasugust arvestust, mõned noored võib-olla tulid veel platsile ja tõid elevust. Aga need mehed, kes pidid seal tegusid tegema, selge on see, et kellegagi ei saa rahule jääda. Eks see on võistkonna värk, võib-olla valed otsused siis, kuidas koosseisuga alustasime. Praegu on täielik pettumus. Kaotus kaotuseks, aga natukene nagu häbi oli olla seal kõrval, sest midagi ei osanud enam isegi teha," rääkis Toobal.

Bigbanki resultatiivseim mängija oli Martti Juhkami, kes teenis 22 silma. Alex Saaremaa tõi tiimile 14 punkti.

Selveri poolelt sai kõige rohkem punkte kirja Mihkel Nuut, teenides 7 silma.

Teine finalist selgub neljapäeval, kui kell 19.00 lähevad TalTechi spordihoones vastamisi TalTech ning Pärnu Võrkpalliklubi. Kahe omavahelise mängu järel on peal Tallinna klubi.